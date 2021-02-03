Kocaeli'nin "halk üniversitesi" salgın tedbirleri altında yüz yüze eğitime başlıyor
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Kocaeli'nin "halk üniversitesi" salgın tedbirleri altında yüz yüze eğitime başlıyor

03.02.2021 11:19 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:22
Kocaeli'nin

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin "halk üniversitesi" olarak bilinen meslek ve sanat eğitim kursları, 8 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin "halk üniversitesi" olarak bilinen meslek ve sanat eğitim kursları, 8 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzaktan eğitimin yapıldığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında (KO-MEK) yüz yüze eğitime geçilmesiyle salgın tedbirleri üst seviyeye çıkarılacak.

KO-MEK'in 12 ilçedeki 43 merkezinde eş zamanlı başlayacak yeni dönemde, metal teknolojisi (kaynakçılık), bilişim teknolojileri ve tasarım, muhasebe ve finansman, büro yönetimi ve sekreterlik, yabancı diller, Türk işaret dili ve çocuk gelişimi branşlarında eğitim verilecek.

Gruplarda kursiyer sayısı 12 olacak. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonu grupları uzaktan eğitimle derslerine devam edecek.

65 yaş üstü ile 20 yaş altı kursiyerler için sokağa çıkma saatleri dikkate alınarak planlama yapılacak.

Salgın tedbirleri kapsamında, kurs merkezlerinin girişlerinde kursiyerlerden HES kodu istenecek ve bu kişilerin ateşleri ölçülecek.

Ayrıca, 4 metrekare başına 1 kursiyer düşecek şekilde kursiyer sayısı ayarlanacak.

Teneffüslerde sınıflar havalandırılacak ve bu aralarda sosyal mesafe kuralına uyulacak.

KO-MEK eğitimlerinden ücretsiz yararlanmak isteyenler, başvurularını "www.komek.org" internet adresinden yapabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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