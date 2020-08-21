Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sağanak etkili oldu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede sabah etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Sürücüler, su birikintileri dolayısıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Osman Yılmaz Mahallesi'nde Develi durağı mevkisindeki alt geçitte meydana gelen su baskını nedeniyle 2 servis aracı mahsur kaldı.

Araçlar, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İşçiler başka araçlara aktarıldı.

Sağanak, ilçede etkisini yitirdi.

Kaynak: AA