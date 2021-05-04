Kocaeli'nin ev sahipliği yapacağı Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası eylül ayına ertelendi
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Kocaeli'nin ev sahipliği yapacağı Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası eylül ayına ertelendi

Kocaeli'nin ev sahipliği yapacağı Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası eylül ayına ertelendi
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Kocaeli'de temmuz ayında düzenlenmesi planlanan 2021 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'nın (JWOC 2021) 5-10 Eylül tarihlerine ertelendiği belirtildi.

Kocaeli'de temmuz ayında düzenlenmesi planlanan 2021 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'nın (JWOC 2021) 5-10 Eylül tarihlerine ertelendiği belirtildi.

Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamada, "11-17 Temmuz 2021 tarihinde Kocaeli'de yapılması planlanan JWOC 2021 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası 5-10 Eylül 2021 tarihine ertelenmiştir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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