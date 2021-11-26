Kocaeli'nin en iyi kareleri belli oldu

KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ve KASK işbirliğinde 12 ilçesiyle birlikte Kocaeli'nin doğal, tarihi, turistik, sosyal ve kültürel öğelerini belgeleyerek kentimizin tanınmasını sağlamak amacı ile düzenlenen 4 Mevsim Kocaeli 10. Ulusal Fotoğraf Yarışmasında dereceye giren fotoğraflar jüri üyeleri tarafından seçildi.

4 FARKLI KATEGORİDE 3331 ESER YARIŞTI

923 kişinin toplam 3 bin 331 adet fotoğraf ile katıldığı yarışmada 4 kategoride 20 eser derece alırken 100 eser de sergileme ve satın almaya layık bulundu. Turizm Şehri Kocaeli temasıyla onuncu kez düzenlenen 4 Mevsim Kocaeli Ulusal Fotoğraf Yarışması ile Kocaeli'nin bilinmeyen birçok köşesi amatör ve profesyonel fotoğrafçıların gözünden çıkan fotoğraflarla yarıştı.

29 FARKLI İLDEN KATILIM

Kocaeli'nin doğası, tarihi, turistik, sosyal ve kültürel öğelerini belgeleyerek kentimizin tanınmasını sağlamak, kente ait bir görsel bellek oluşturmak ve fotoğraf sanatına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen yarışmada değerlendirmeler Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapıldı. Fotoğrafçı Cengiz Han Günesen, Dr. Öğr. Üyesi Duygu N. Kaşıkçı, Prof. Dr. Emre İkizler, Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Ümit Malkoçoğlu ve Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürü Ömer Bahadır Özyılmaz, Kocaeli'nde Yaban Hayat, Kocaeli'nde Doğa ve Macera, Kocaeli'nde Kültürel Zenginlik ve Kocaeli'nde Tarihi ve Kültürel Yapılar kategorilerinden Konya, İzmir, Rize, Antalya gibi 29 farklı ilden gelen eserler arasından dereceye giren fotoğrafları titizlikle seçti.

4 AYRI KATEGORİNİN BİRİNCİLERİ

4 Mevsim Kocaeli 10. Ulusal Fotoğraf Yarışmasında 4 ayrı kategori altında fotoğraflar değerlendirildi. Kocaeli'nde Yaban Hayat kategorisinde Erkan Üskan (Yalı Çapkını), Kocaeli'nde Doğa ve Macera kategorisinde Murat İbranoğlu (Derince), Kocaeli'nde Kültürel Zenginlik kategorisinde Melih Sular (Saatçi Mikail), Kocaeli'nde Tarihi ve Kültürel Yapılar kategorisinde Mustafa Kocakoç (Kapı) fotoğraflarıyla birincilik ödülünü almaya hak kazandı. Yarışmaya katılan fotoğrafseverler https://tfsf. org. tr/ sitesinden sonuçlarını öğrenebilir.

ÖDÜL TÖRENİ 17 ARALIK

Kocaeli'nde Yaban Hayat, Kocaeli'nde Doğa ve Macera, Kocaeli'nde Kültürel Zenginlik, Kocaeli'nde Tarihi ve Kültürel Yapılar kategorilerinde başvuru yapan yarışmacılar her kategoriden en fazla 5 fotoğrafla yarışmaya katıldı. Her bir kategori için birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL para ödülü verilecek. 1000 TL tutarında 2 mansiyon ödülü ve satın almaya değer bulunan fotoğraflar içinde 200 TL ödeme yapılacak. Ödül alan ve satın alınan fotoğraflar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arşivine alınacak.

ESERLER ORMANYA VE KONGRE MERKEZİNDE SERGİLENECEK

17 Aralık tarihinde Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek ödül töreninde derece alan fotoğraflar ve sergilemeler ile birlikte hem Ormanya hem de Kongre Merkezinde eş zamanlı fotoğraf sergisi düzenlenecek.