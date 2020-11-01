Kocaeli'nin doğal güzelliğini kampçılar çöplüğe döndürdü
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Kocaeli'nin doğal güzelliğini kampçılar çöplüğe döndürdü

01.11.2020 11:07 | Son Güncelleme: 01.11.2020 11:12

Kocaeli'nin doğal güzelliğini kampçılar çöplüğe döndürdü -Eşsiz Sardala Koyu'nda çadır kampı yapanlardan geriye çöp yığınları kaldı -STK ve belediye ekiplerinin topladığı çöpler görenleri şaşırttı Kocaeli'nin Kandıra sahillerinde doğal güzelliği ile çadır kampı tutkunlarının uğrak noktası...

Kocaeli'nin doğal güzelliğini kampçılar çöplüğe döndürdü

-Eşsiz Sardala Koyu'nda çadır kampı yapanlardan geriye çöp yığınları kaldı

-STK ve belediye ekiplerinin topladığı çöpler görenleri şaşırttı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra sahillerinde doğal güzelliği ile çadır kampı tutkunlarının uğrak noktası olan Sardala Koyu'nda tatilcilerin bıraktığı çöpler pes dedirtti.

Kocaeli'nin deniz tatili alanı olan Kandıra sahillerinde yer alan Sardala Koyu, doğa ile iç içe olması nedeniyle son yıllarda çadır kampı tutkunlarının sıklıkla tercih ettiği alanlardan biri haline geldi. Yaz tatilini çadır kurarak doğa ile iç içe geçirmek isteyen tatilcilere ev sahipliği yapan Sardala Koyu'nda biten tatil sezonunun ardından bilinçsiz tatilcilerin bıraktığı çöp yığınları görenlerin içini acıttı. Biriken çöpleri toplamak için sivil toplum kuruluşları ile temizlik çalışması yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince toplanan çöpler, doğaseverlere pes dedirtti.

Bağırganlı Anadolu Kalkınma Vakfı İlkokulu öğrencileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla koyda temizlik çalışması yapan belediye ekipleri, toplanan çöpleri 10 farklı kategoride ayrıştırdı. Temizlik sonrasında sergilenen çöpler ise etkinliğe katılanları şaşırttı. Çöpler daha sonra belediye araçları ile bertaraf tesisine gönderildi.

"Şamandıra, şemsiye, mangal teli, yatak süngeri"

Özellikle deniz çöplerinin dünyanın en önemli çevre sorunlarından biri olduğunu belirten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma Şube Müdürü Mesut Önem, "Farkındalık oluşturmak amacıyla Sardala Koyu'nu belirledik ve bu alanda bulunan çöpleri sivil toplum kuruluşları ve öğrencilerimizle beraber toplayarak ayrıştırdık. Ancak çöpleri toplamaya başladığımızda çok daha farklı çöp çeşitleriyle karşılaştık. Denizden gelen şamandıra, şemsiye, mangal teli olarak kullanılan metaller, yatak süngeri ve daha farklı türde çöpler var. Farkındalık oluşturarak bu kirliliği önlemeye çalışıyoruz" dedi.

"Tüm plajları temizliyoruz"

Önem, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak Kocaeli'nin tüm plajlarında ve özellikle de Mavi Bayraklı plajlarımızda temizlik çalışmalarımızı aralıksız olarak yapıyoruz. Vatandaşlarımızı bilinçlendirme faaliyetlerimize de devam ediyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse bu bilinç ve duyarlılık her geçen gün artmaya devam ediyor" diye konuştu.

Etkinlik kapsamında uygulama kriterlerine göre belirlenen bir plajın 100 metrelik alanında plaj temizliği çalışması gerçekleştiriliyor. Alanın belli bir sürede taranması ile birlikte toplanan atıklar türlerine göre ayrılıştırılıp kayıt altına alınıyor. Belirlenen alanın izlenebilmesi ve veri devamlılığının sağlanabilmesi için uygulama alanı koordinatları kayıt altına alınarak, aynı uygulama alanında bir yıl süresince 4 defa benzer şekilde çalışma yapılıyor.

Kocaeli'nin doğal güzelliğini kampçılar çöplüğe döndürdü
Kocaeli'nin doğal güzelliğini kampçılar çöplüğe döndürdü
Kocaeli'nin doğal güzelliğini kampçılar çöplüğe döndürdü
Kocaeli'nin doğal güzelliğini kampçılar çöplüğe döndürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK

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