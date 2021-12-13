Kocaeli'nin bir haftalık uyuşturucu bilançosu - Haberler
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Kocaeli'nin bir haftalık uyuşturucu bilançosu

Kocaeli'nin bir haftalık uyuşturucu bilançosu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken, 114 şahsa işlem yapıldı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken, 114 şahsa işlem yapıldı.

Kocaeli'de Emniyet ve Jandarma ekipleri 6 günde, 76 uygulama ve operasyon gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin 6-12 Aralık tarihleri arasında yapmış olduğu 72 uygulamada, 114 şahsa adli işlem uygulandı. 114 şüphelinin 6'sı tutuklandı. 6 kişi adli kontrol şartı ile serbest kaldı. 100 şahıs ise ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı. 2 şahıs ise adli makamlara mevcutlu olarak sevk edilecek. Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde; 24 gram esrar, bin 970 gram bonzai, 236 gram metamfetamin, 2 gram kokain, 103 ecstasy hap, bin 260 TL para, 1 adet tüfek, 3 adet tabanca, 69 adet fişek ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin, 6-12 Aralık tarihleri arasında yapmış olduğu 4 uygulama neticesinde ise 5 şahsa adli işlem başlatıldı. 4 şahıs hakkında serbest yargılama kararı verilirken, 1 şahıs hakkında da adli kontrol kararı verildi. Jandarma ekiplerinin yapmış olduğu uygulamalar neticesinde 2 gram esrar, 3 gram metamfetamin ve 1 gram sentetik bonzai ele geçirildi. - KOCAELİ

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