25.10.2019 11:55

Kocaeli'nin 76 günlük suyu kaldı

İlin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı'nda seviye yüzde 29'a düştü

KOCAELİ - Kocaeli'nin içme suyunu karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 29'lara düşerken, barajdaki suyun 76 gün daha şehre yetebileceği açıklandı.

Kocaeli'ye sonbahar mevsiminde beklenen yağışların henüz düşmemesi barajlardaki doluluk oranını etkiledi. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 29'a kadar düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresinin resmi internet sitesindeki verilere göre Yuvacık Barajı'nda 15 milyon metreküp su kaldı. Havadan görüntülenen Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesinin oldukça düştüğü gözlemleniyor.

Kocaeli'nin 76 günlük suyu kaldı

Barajdaki su miktarı hakkında Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürülüğü'nden yapılan açıklamada ilkbaharda en yüksek doluluğa ulaşan barajda doluluk oranının sonbahar dönemine gelindiğinde en düşük seviyelere gerilediği ifade edildi. Açıklamada Yuvacık Barajı'nda Ekim, Kasım ve Aralık aylarında en düşük doluluk oranlarının olması beklenen bir durum olduğu, baraj gölünde depo edilmiş 15 milyon metreküp suyun ise en kötü koşullar da dikkate alındığında Kocaeli'nin 76 günlük su ihtiyacını karşılayabileceği bildirildi. Açıklamada son olarak ise olası kuraklık senaryolarına karşı kademeli olarak ilave kaynak teminine başlanması için analizler yapıldığını gerektiğinde Sapanca Gölün'den su kullanılabileceği bildirildi.

Kaynak: İHA