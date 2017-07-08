Kocaeli'ne Dördüncü Mavi Bayrak

Cebeci, Kerpe ve Altınkemer Plajları'ndan sonra Bağırganlı Plajı da Mavi Bayrak'a layık görüldü. Mavi bayrak teslim törenine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu katıldı. Kandıra Bağırganlı Plajındaki Mavi Bayrak teslim töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Hedefimiz bütün plajları mavi bayrakla donatmak" dedi. Törene Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karasomanoğlu, Kocaeli Ak Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sağlık Eski Bakanı Kazım Dinç, Genel Sekreter İlhan Bayram, Kandıra Kaymakamı Mehmet Soğukpınar, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"KENTİMİZ ADETA BİR CENNET"

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu Mavi Bayrak teslim töreninde yaptığı konuşmada Kocaeli'mize dördüncü mavi bayrağı kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşadığını ifade ederek" Kocaeli'miz doğası ile büyük bir cevhere sahip. Tarihi, doğal güzellikleri ve turizmi ile adeta bir cennet olan kentimiz, sanayisiyle de ekonominin ve istihdamın kalbi. Bu kadar özelliği tek bir kentte bulmak zor. Var olan güzelliklerin üzerindeki gölgeyi kaldırmak, bu cevheri ortaya çıkarmak ise bizim işimiz." şeklinde konuştu.

ÇEVREYE YAPILAN YATIRIMLAR ÇOK ÖNEMLİ

"Göreve geldiğimiz günden bu yana, bu güzel kentin çehresinin gözlerimize ve gönüllerimize hitap etmesi için çalıştık, çalışıyoruz" diyen Başkan Karaosmanoğlu" Hemşehrilerimizin layık olduğu yaşama kavuşması için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Çünkü biz, bir şehri şehir yapan her şey için sorumluluk sahibiyiz. Hele ki çevreye yapılan yatırımlar bizim için elzemdir. Çünkü göz, hep güzel görmek; güzel bakmak ister." dedi.

HEDEFİMİZ BÜTÜN PLAJLARI MAVİ BAYRAKLA DONATMAK

Başkan Karaosmanoğlu sözlerine şu şekilde devam etti" Tüm plajlarımızı temizledik. Kerpe sahilimizi, Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayacak donanıma kavuşturduk. İlk mavi bayrağı İzmit Körfezi'nin bir kıyısı olan Karamürsel Altınkemer Sahili'nde aldık. İkinci mavi bayrağı Kandıra Cebeci'ye; üçüncü mavi bayrağı Kerpe'mize kazandırdık. Şimdi de dördüncü mavi bayrağı Bağırganlı'da dalgalandırıyoruz. Zengin donatılarla bezediğimiz plajımız ile Kandıra'mıza estetik görünüm kazandırmanın yanı sıra Kocaeli

sakinlerine, yerli, yabancı turistlere de keyifli bir sosyal yaşam alanı daha oluşturduk. Hedefimiz bütün plajlarımızı mavi bayraklarla donatmak." Dedi.

KOCAELİ KÜLTÜR VE TURİZM ŞEHRİ

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy Bağırganlı Mavi Bayrak Teslim Töreninde yaptığı konuşmada, "daha önce görevde bulunduğum illerde Mavi Bayrak törenlerine katıldığını Kocaeli'nde göreve başlar başlamaz yine böyle bir Mavi Bayrak Törenine bulunduğundan dolayı gurur duyduğunu kaydetti. Aksoy, "Kocaeli sadece bir sanayi şehri değil, kültür ve turizm şehri olduğunu bu mavi bayrakla bir kez daha kanıtlamış oldu. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanuğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

DERECEYE GİREN ÇOCUKLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Bağırganlı'da düzenlenen Mavi Bayrak Töreninde çevre bilincini geliştirmek amacı ile çocuklara yönelik Mavi Bayrak ve Deniz konulu resim yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren çocuklara Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Ak Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu tarafından çeşitli hediyeler verildi.

BAĞIRGANLI PLAJI MAVİ BAYRAĞI'NA KAVUŞTU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Körfezi ve sahillerde hayata geçirdiği örnek çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Daha önce Kandıra ilçesi Cebeci ve Kerpe ile Karamürsel ilçesi Altınkemer Halk Plajlarına sunulan Mavi Bayrak, şimdi de Kandıra Bağırganlı Plajı'na verildi. Bu kapsamda Kandıra Bağırganlı Plajı'nda yapılan Mavi Bayrak teslim töreni ile Kocaeli sahillerinde dördüncü mavi bayrak da dalgalanmış oldu.

DÖRT MAVİ BAYRAK DALGALANACAK

Büyükşehir Belediyesi, 2012 yılında Karamürsel Altınkemer Halk Plajı ile ilk mavi bayrağını aldı. 2013 yılında ikinci mavi bayrağını da Kandıra Cebeci Halk Plajı ile alan Büyükşehir Belediyesi, 2015'te de bu iki mavi bayrağı korudu. 2016 yılında ise Mavi Bayrak Jürisi tarafından Kandıra Kerpe Plajı da mavi bayrağa layık görüldü. Son olarak Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2017 yılı Mavi Bayrak ödüllerini açıklamıştı. Ön Jüri (teknik) ve Ulusal Jüri'den sonra Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Bağırganlı Halk Plajı'na da Mavi Bayrak verildi.

ATIKLAR ARTIK DENİZE DEĞİL, ARITMA TESİSLERİNE GİDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çevreye gösterdiği hassasiyet sayesinde artık İzmit Körfez'inde bile denize girilebilir olundu. Deniz Uçağı, deniz temizleme araçlarının yanı sıra, Körfez'e akan atıksuların %99'ini arıtılarak denize ulaştırmayı başardı. İzmit Körfez'i 40 yıl önceki temizliğine ve güzelliğine tekrar kavuştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde hayata geçirdiği arıtma tesisleri ile Türkiye de yeni bir rekora imza attı.



ÖNEMLİ KRİTERLER

Plajların Mavi Bayrak alabilmeleri için bazı kriterlere sahip olmaları gerekiyor. Sezon içerisinde 15 gün ara ile deniz suyu analizleri yapılmalı. Ayrıca, plajı kullananların güvenliğini öngören cankurtaran bulundurulması gerekiyor. Sahillerde su sporları ile yüzme alanı ayrılarak, acil durum planı, çevre yönetimi ve engellilere modern hareket olanakları sağlanması şartı bulunuyor.