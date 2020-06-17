Kocaeli'ne atanan Vali Yavuz için veda yemeği düzenlendi
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Kocaeli'ne atanan Vali Yavuz için veda yemeği düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Kocaeli Valiliğine atanan Ordu Valisi Seddar Yavuz onuruna veda yemeği programı düzenlendi.

Kocaeli'ne atanan Vali Yavuz için veda yemeği düzenlendi
17.06.2020 16:33 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Kocaeli Valiliğine atanan Ordu Valisi Seddar Yavuz onuruna veda yemeği programı düzenlendi.

Kentte görev yapan mülki idare amirleri ve bazı protokol mensuplarınca bir otelde gerçekleştirilen programa, Vali Yavuz'un yanı sıra eşi Selda Yavuz, vali yardımcıları, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Bilen, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Yarbay Ahmet Meydan ile kaymakamlar ve eşleri katıldı.

Vali Yavuz, burada yaptığı konuşmada, devlet hizmetinin bir ekiple yapılan hizmet olduğunu söyledi.

Ordu'da kamu hizmetinin bir uyum içerisinde yürütüldüğünü dile getiren Yavuz, "Bu şehirde kimsesi olmayanların kimsesi olduk. Bunu hep beraber yaptık." dedi.

Kendisi himayesinde gerçekleştirilen projeler sayesinde 8 bin ailenin kapısının çalındığını ifade eden Yavuz, pandemi sürecinde 90 bin ailenin kapısının tek tek çalınarak gıda paketlerinin dağıtımının gerçekleştirildiğini ve 102 bin aileye ise nakdi yardımda bulunulduğunu belirtti.

"Tek derdimiz ay yıldızlı al bayrak." ifadesini kullanan Yavuz, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin değerlerine gönülden bağlıyız, ezanlarımızı duyduğumuz zaman tüylerimiz diken diken oluyor, İstiklal Marşı'mızı dinlediğimizde, bayrağımızı göndere çektiğimizde gözlerimiz yaşarıyor. Sevdamızın adı Türkiye'dir. Bu bile tek başına önemli bir şeydir ve bu ülkede yaşayan 83 milyonu kucaklıyoruz. Görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun yeter ki al yıldızlı al bayrağa baktığında ona bağlı hissetsin kendisini, Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşı hissetsin."

Vali Yavuz, veda yemeğine katılanlara teşekkür ederek, "Bu veda yemeğine katılarak bizleri onurlandıran tüm kardeşlerimize hakkını, hukukunu helal etmesini istirham ediyorum. Eğer benim de bir hakkım, hukukum varsa üzerinizde helal olsun." diye konuştu.

Konuşmanın ardından hizmetlerinin anısına Vali Yavuz'a, mülki idare amirleri adına Vali Yardımcısı Ekrem Ballı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Güler tarafından hediye takdim edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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