Kocaeli'ne 30 milyon TL yatırım yapılacak

80 ayrı mahalleye 320 güvenlik kamerası kurulacak

KOCAELİ - Kocaeli'nde yapılacak olan 30 milyon TL'lik yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "Çalışmalar devam ediyor, bir aksilik olmadığı takdirde 31 Mart tarihine kadar olan süreçte bu onarımları tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Kocaeli'nde eğitim, sağlık, güvenlik ve sosyal hizmetler alanlarındaki eksiklikleri gidermek amacıyla yapılan yatırımlara ilişkin Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy açıklamalarda bulundu. Düzenlenen toplantıda Vali Aksoy, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda, eğitim, sağlık, güvenlik hizmetleri, genel idare hizmetleri ve sosyal hizmetler alanında tespit edilen eksiklerin giderilmesi için 30 milyon TL ödenek ile çalışmalara başlandığının bilgisi verildi.

İl genelinde tespit edilen eksiklerin tamamlanması amacıyla başlatılacak olan yatırım çalışmaları hakkında bilgi veren Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "İlk sırayı eğitim hizmetlerine verdik 11 milyon 500 bin TL, sağlık hizmetlerine 7 milyon 375 bin TL, güvenlik hizmetlerine 8 milyon 80 bin TL, genel idare hizmetlerine 2 milyon 35 bin TL, sosyal hizmetler ve AFAD'a da 1 milyon 10 bin TL ayırmak suretiyle bu noktada planlarımızı yaptık. Hepimizin bildiği gibi rehberlik araştırma merkezimiz tarihi mekanda ve eğimli noktada bulunuyor. ve buraya engelli insanlarımızın çıkışında bazı sorunlar yaşanıyordu. Bunun taşınması konusunda bize yoğun bir talep vardı. Bunun daha uygun şartlarda ulaşımın olabileceği bir alana yapılması konusunda bir karar verdik yani il merkezine bir rehberlik ve araştırma merkezi yapımını programa aldık ve ihale hazırlıklarına başladık" dedi.

Acil durumda olan 11 okulun onarımlarıyla ilgili işlemlerin başlatıldığını belirten Aksoy, "Bir okulumuzun duvarı ve 64 okulda da asansör onarımıyla ilgili işleri planlamaya aldık. Çalışmalar devam ediyor, bir aksilik olmadığı takdirde 31 Mart tarihine kadar olan süreçte bu onarımları tamamlamayı hedefliyoruz. Bizim çocuk izlem merkezimiz il merkezinde var. Gebze ilçesinde de çocuk izlem merkezi yapmak gibi bir hedefimiz var. Alikayha'da yaptığımız çocuk izlem merkezinin benzer uygulamasını da Gebze bölgesinde de yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Kocaeli genelinde sağlık, güvenlik ve sosyal hizmetler alanında olan eksikleri gidermek için yapılacak yatırımlardan bahseden Vali Aksoy, "Yeni 112 acil istasyon yapımıyla ilgili toplamda 8 ilçede ihtiyaç olan, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nün geliştirdiği istasyonların yapımını biz planladık. Özellikle muhtarlarımız güvenlik kamerası talebinde bulunuyordu. Bu noktada 80 ayrı mahallede 320 kamera yapılması öngörülüyor. Sokakta sokakta çalışan, dilenen ya da herhangi bir suça bulaşmış olan çocukların kabul edileceği ilk merkezimiz bulunmamaktaydı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bunun Kocaeli için önemli bir ihtiyaç olduğunu ifade etti ve bizlerde bunu programımıza aldık. Bu kapsamda onu yapacağız ayrıca AFAD İl Müdürlüğü 'nün bulunduğu mekanda zaman zaman zemin katında su birikimlerine yönelik olarak dranaj çalışması da yapacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA