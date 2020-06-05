Kocaeli'ndeki hayvanat bahçesi kapılarını yeniden ziyarete açtı
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Kocaeli'ndeki hayvanat bahçesi kapılarını yeniden ziyarete açtı

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, kontrollü sosyal hayata geçilmesiyle birlikte kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı.

Kocaeli'ndeki hayvanat bahçesi kapılarını yeniden ziyarete açtı
05.06.2020 16:29 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:06

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, kontrollü sosyal hayata geçilmesiyle birlikte kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 13 Mart'ta ziyarete kapanan hayvanat bahçesi ve botanik parkı, kontrollü sosyal hayata geçilmesinin ardından yeniden ziyaretçi kabul etmeye başladı.

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Genel Müdür Yardımcısı Sinan Kıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 13 Mart'ta kapıları ziyaretçilere kapattıklarını belirterek, bu süreçte hayvanların bakımının en iyi şekilde yapıldığı söyledi.

Kapıları ziyaretçilere açtıkları için heyecanlı olduklarını aktaran Kıroğlu, koronavirüs salgınına karşı tedbirler kapsamında parkta en fazla 900 kişi bulunabileceğini kaydetti.

Kıroğlu, maske takma zorunluluğu olduğunu ve ziyaretçilerin ateşlerinin ölçülmesinin ardından parka alındığını dile getirerek, "Yoğunluğu azaltmak ve tek yönlü akış için keyifli bir rota belirledik. Kapalı alanlarımızı geçici olarak açmıyoruz. Kafeteryalarımızı açık alanlara taşıdık. Biletlerimizi online satıyoruz. İçeride dezenfektan ve hijyen noktaları oluşturduk. Sergi alanlarımızda uyarılarımız var. Onlara uyarak hayvanları izlemelerini ve gezmelerini istiyoruz." diye konuştu.

"Bugün hayvan türlerimiz daha hareketli ve neşeleri yerinde"

Salgın sürecinde açık alanda keyifli bir gezi noktası olduklarını aktaran Kıroğlu, "Bugün kapılarımızı açtık. Ziyaretçilerimiz gezilerini yapıyor. Bu süreçte galiba şempanze ve primat türleri sıkıldı. İnsanlarla iletişim kurmak onları biraz daha eğlendiriyor. Onlar biraz sıkılmış olabilir. Diğer hayvan türlerinin şu an keyifleri yerinde, biraz dinlendiler. Bu aylar normalde yoğun geçiyordu. Bugün alanı gezerken hayvan türlerimizi daha hareketli ve neşeleri yerinde olarak gördüm." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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