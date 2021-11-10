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Kocaeli'ndeki fabrika yangını sürüyor

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Kocaeli'ndeki fabrika yangını sürüyor

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Geri Dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın, drone ile havadan da görüntülendi.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Arslanbey Mahallesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, dumanlar ise gökyüzünü kapladı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor. Öte yandan yangın, drone ile havadan da görüntülendi.

(İHA)

Kocaeli'ndeki fabrika yangını sürüyor

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