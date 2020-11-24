Kocaeli'nde yoğun sis etkili oluyor
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Kocaeli'nde yoğun sis etkili oluyor

24.11.2020 11:00 | Son Güncelleme: 24.11.2020 11:05

- Kocaeli'nde yoğun sis etkili oluyor Kocaeli'de etkili olan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin düştüğü D100 Karayolu ve diğer yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

- Kocaeli'nde yoğun sis etkili oluyor

KOCAELİ - Kocaeli'de etkili olan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin düştüğü D100 Karayolu ve diğer yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

Kocaeli'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis D100 Karayolunda görüş mesafesini zaman zaman 50 metreye kadar düşürüyor. Körfez, Derince, İzmit, Kartepe ilçelerinde yoğun bir şekilde etkisini gösteren sis nedeniyle D100 Karayolu ve diğer güzergahlarda sürücüler zor anlar yaşıyor.

Kocaeli'nde yoğun sis etkili oluyor
Kocaeli'nde yoğun sis etkili oluyor
Kocaeli'nde yoğun sis etkili oluyor
Kocaeli'nde yoğun sis etkili oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA TAŞÖREN

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