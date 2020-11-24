Kocaeli'nde yoğun sis etkili oluyor

- Kocaeli'nde yoğun sis etkili oluyor Kocaeli'de etkili olan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin düştüğü D100 Karayolu ve diğer yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.