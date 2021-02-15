Kocaeli'nde yangın çıkan prefabrik evde para ve altınlar zarar gördü
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Kocaeli'nde yangın çıkan prefabrik evde para ve altınlar zarar gördü

15.02.2021 19:37 | Son Güncelleme: 15.02.2021 19:40
Kocaeli'nde yangın çıkan prefabrik evde para ve altınlar zarar gördü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yangın çıkan prefabrik evde bulunan para kullanılmaz hale geldi, altınlar zarar gördü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yangın çıkan prefabrik evde bulunan para kullanılmaz hale geldi, altınlar zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Mollafenari Mahallesi 4038 Sokak'ta bulunan prefabrik evde nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında 5 köpek yavrusu telef oldu. Soğutma çalışması esnasında ekiplerce evde zarar görmüş binlerce lira ile altınlar olduğu tespit edildi.

Alevler nedeniyle kullanılamaz hale gelen para ile altınlar, jandarma ekiplerinin kontrolünde ev sahibi K.Ç'ye teslim edildi.

Ev sahibinin para ve altınlarıyla araç almak için hazırlık yaptığı anlaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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