Kocaeli'nde tüm yollar açık

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, ilimizde etkisini dün gece gösteren kar yağışında buzlanma olmaması ve karın yolları kapatmaması için yoğun bir çalışma yaptı. Kent genelinde tüm ilçelerde ve köy yollarında yol açma ve tuzlama çalışmaları yapan ekipler, gece ve gündüz olmak üzere iki vardiya çalışıyor. Gece yarısı ve sabahın erken saatlerinde yollarda buzlanma ve kar nedeniyle kapanma olmaması için tuzlama ve kar küreme çalışması yapan ekipler, yollarda vatandaşların buzlanma ve kar sebebiyle mağduriyet yaşamaması için canla başla çalıştı.

KENT GENELİNDE KARLA MÜCADELE

Kentin başta ana caddeler olmak üzere tüm ilçeler ve köy yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışması ile buzlanmanın herhangi bir olumsuzluk oluşturarak vatandaşların can veya mal kaybına uğramaması için çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri kent genelinde yolların açık kalması ve buzlanma olmaması için mücadele ediyor.

24 SAAT KAR KÜREME VE TUZLAMA

Gece ve gündüz iki ekip halinde nöbet tutan karla mücadele birimleri, yağan karın yolda buzlanma oluşturmaması ve araçların yolda kayarak olumsuz durumlara sebep olmaması için 24 saat kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Kartepe; Zirve Yolu, İzmit; Santral Rampası, Umuttepe, Miralay Mümtaz Caddesi, Kuruçeşme TOKİ Akpınar konutları, Gölcük; İrşadiye Eriklitepe yolu, Körfez; Şemsettin-Naip Kalburcu-Belen- Elmacık Radar güzergahı, Başiskele; Aytepe Diriliş Kamp Yolu, Baraj yolu-Cami Düzü-Doğantepe-Serinlik Bağlantı Yolu olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm noktalarda yolların açık tutulması, buzlanma olmaması için çalışmalarını sürdürecek.

İŞ MAKİNELERİ ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR

Yapılan çalışmalar ile araçların yol güvenliğini sağlayan Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, tüm ilçelerde belirlenen noktalarda iş makineleriyle yol tuzlama ve küreme çalışmalarıyla sürekli yolları açık tutuyor. Greyder, loader, bobcat, ekskavatör, Pto gibi iş makineleri ve tuz yüklü kamyonlarla tüm ilçelerde 24 saat nöbette olan Karla Mücadele Ekipleri, tuzlama ve kar küreme çalışmalarıyla yolları güvenli hale getiriyor.

KÖYLERDE TRAKTÖR BIÇAKLARIYLA

Köylerde, Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan traktör bıçaklarıyla yollarda kar küreme çalışması yapıldı. Köy muhtarları koordinatörlüğünde 24 adet traktöre takılan kar bıçaklarıyla köy yolları sürekli açık tutuluyor.

15 BİN TON TUZ REZERVİ VAR

Büyükşehir Belediyesi kar ve buzlanma için kullanılmak üzere 15 bin ton tuz alımı yaparak ihtiyaç halinde kullanılmak üzere depoladı. Tuz rezervi ile yollarda sıcaklığın sıfırın altına düştüğü durumlarda yollarda tuzlama yapılarak buzlanmanın önüne geçilecek.

Bültenler - Son Dakika Haberleri