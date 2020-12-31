Kocaeli'nde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Kocaeli'nde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

31.12.2020 01:29 | Son Güncelleme: 31.12.2020 01:32
Kocaeli'nde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Sultan Orhan Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikameti bağlantı yolunda E.B. yönetimindeki 34 TS 5893 plakalı tırla, A.A'nın kullandığı 41 ACT 275 plakalı motosiklet çarpıştı.

Yola savrulan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesiyle özel bir hastaneye kaldırdı, ancak kurtarılamadı.

Gözaltına alınan tır şoförü, emniyete götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan bağlantı yolundaki trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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