Jandarmadan sosyal medyada terör propagandası operasyonu: 4 gözaltı

KOCAELİ'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK lehine propaganda yaptığı belirlenen 4 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sosyal medya üzerinden PKK/KCK lehine propaganda yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde olayla ilgili 4 kişinin adresi belirlendi. Adreslere yapılan baskınlarda gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN