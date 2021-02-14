Jandarmadan sosyal medyada terör propagandası operasyonu: 4 gözaltı
14.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 14.02.2021 14:30
KOCAELİ'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK lehine propaganda yaptığı belirlenen 4 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
KOCAELİ'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK lehine propaganda yaptığı belirlenen 4 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sosyal medya üzerinden PKK/KCK lehine propaganda yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde olayla ilgili 4 kişinin adresi belirlendi. Adreslere yapılan baskınlarda gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN