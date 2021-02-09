Kocaeli'nde şiddetli lodos etkili oldu
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Kocaeli'nde şiddetli lodos etkili oldu

09.02.2021 01:13 | Son Güncelleme: 09.02.2021 01:20
Kocaeli'nde şiddetli lodos etkili oldu

KOCAELİ'nde akşam saatlerinde şiddetini arttıran lodos yaşamı olumsuz etkiledi.

KOCAELİ'nde akşam saatlerinde şiddetini arttıran lodos yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtınada bir binanın çatısı uçtu, ağaçların dalları kırılırken yükselen deniz suyu nedeniyle sahil kesimindeki otopark, sular altında kaldı.

Kocaeli genelinde lodos, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Gebze Gaziler Mahallesi Işıkgöl Caddesi'nde bulunan bir binanın çatısı fırtına nedeniyle yan binanı üzerine uçtu. Olayı görenler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Bölgeye itfaiye ekibi ile birlikte vinç aracı gönderildi. Yapılan çalışma ile herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tehlike yaratan çatı sökülerek indirildi. 

'DEPREM OLUYOR ZANNETTİK'Lodosta uçan çatının üzerine konduğu binada oturan yaşanan sarsıntı ile deprem olduğunu endişesine kapıldı. Bina sakinlerinden İsmail Uyar, "Evde film izliyorduk. Bina sallandı ve deprem oluyor zannetik. Balkona çıktım çok rüzgar vardı. Arka taraftaki komşularımız bizim binanın çatısının uçtuğunu söylediler. İtfaiyeyi aradık. Vinçle çatıya müdahalede bulundular." dedi. Bölgede fırtına nadeniyle bazı ağaçların dalları kırıldı. 

Şiddetli lodos nedeniyle İzmit Körfezi'nin doğusunda da deniz seviyesi yükseldi. Balıkçı restorantlarının arkasında bulunan otopark ile sahil şeridinin bir bölümü deniz suyu ile kaplandı. İzmit Marina'da deniz suyu teknelerin bağlı olduğu beton iskele ile eşitlendi. 


Kocaeli'nde şiddetli lodos etkili oldu
Kocaeli'nde şiddetli lodos etkili oldu
Kocaeli'nde şiddetli lodos etkili oldu
Kocaeli'nde şiddetli lodos etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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