Kocaeli'nde sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı

ÇİN'den getirilen CoronaVac aşısı Kocaeli'de sağlık çalışanlarına vurulmaya başladı. Kentte 796 noktada aşılama çalışmalarının başladığını belirten İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, "Kesinlikle bütün sağlık personelimizin ve aşı olmaya hakkı olan bütün vatandaşlarımızı şiddetle aşı olmayı öneririm" dedi.

Türkiye genelinde koronavirüse karşı uygulanan CoronaVac aşısı Kocaeli'de de sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. İlk aşı İzmit Seka Devlet Hastanesi Başhekimi Sadullah Kıvanç Tunç'a yapıldı. Kentte bu sabahtan itibaren aşılama çalışmalarına sağlık personeli ile başladığını belirten İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, "Ben 1 ay önce koronavirüs geçirdiğim için şu anda aşı uygulaması yapılamıyor bana ama takriben 180 gün beklemek durumundayım. Ondan sonra ben de aşı yaptıracağım. Türkiye'de ve dünyada pandemi süresince inanılmaz bir gayret yürütüldü. Sahada ve hastanelerde inanılmaz bir çalışma süreci yaşadık, son noktada da aşılama çalışmalarına geldik. Aşılama çalışmaları sağlık personelinden başlamak üzere risk gruplarına göre Bilim Kurulu'nun belirlediği sıraya göre yapılacak. Kesinlikle bütün sağlık personelimizin ve aşı olmaya hakkı olan bütün vatandaşlarımızı şiddetle aşı olmayı öneririm. Maske, sosyal mesafe ve alınan önlemlerin yanında aşılamayla da toplum bağışıklığını kazanıp dolayısıyla yeni normal sürece geçmemiz gerekiyor" dedi.

'796 NOKTADA AŞILAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'

Aşılama çalışmalarının randevu sistemiyle devam ettiğini ifade eden Pehlevan, "Kocaeli'de hem kamu hastaneleri, hem özel hastaneler hem de aile sağlığı merkezlerinde yaklaşık 796 noktada aşılama çalışmaları devam ediyor. Aşılama çalışmaları mutlaka randevu ile devam edecek. Aşılama ile beraber maske, sosyal mesafe, temizlik kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Aşılama çalışması da hemen bugün aşı oldum yarın etkisini gösterecek bir uygulama değil. Çünkü etkisini gösterecek antikor oluşması da belli bir süre geçmesi lazım. 28 gün sonra da ikinci doz aşılama yapılacak" diye konuştu.'TÜM HASTANE PERSONELİ AŞILANMAYA BAŞLADI'Aşı yaptırmada çekinecek bir şey olmadığını belirten Seka Devlet Hastanesi Başhekimi Sadullah Kıvanç Tunç ise şöyle konuştu: "Vatana millete hayırlı olsun, dört gözle bu anı bekliyorduk. Önce sağlık çalışanları olmak üzere sırayla herkes olacak. Bugün başladık aşı yapmaya. İnsanların aşı yapma konusunda endişeleri vardı ama biz baştan beri söylüyorduk endişelenecek bir şey yok. Biz de bugün aşı olduk, arkadaşlarımız da aşı yaptırmaya başladı. Şu an tüm hastane personeli randevu alarak aşılanmaya başladı. Çekinecek bir durum yok, inaktif bir aşı ve her zaman olduğumuz aşılardan. Korkacak bir şey yok. Her ilacın alındığında bir alerji riski var bu da öyle. Doktor ve hemşire gözetiminde olduğu için sorunsuz bir şekilde aşı olabilirler. Öncelik sırası geldiğinde ben bütün vatandaşlarımızın aşı olmasını tavsiye ediyorum. Çünkü bu pandemi döneminin geçmesi veya belli bir seviyeye inmesi için şu an elimizdeki silah bu ve bunu da kullanmak lazım. Vatandaşlarımızın sağduyulu olup gelip aşı yaptırmaları lazım."- İzmitkocaeli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ