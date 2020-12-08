Kocaeli'nde pandemi kurallarına uymayan 258 kişiye ceza yağdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kocaeli'nde pandemi kurallarına uymayan 258 kişiye ceza yağdı

08.12.2020 10:36 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:41
Kocaeli'nde pandemi kurallarına uymayan 258 kişiye ceza yağdı

Kocaeli'nde gerçekleştirilen denetimlerde korona virüs tedbirlerine uymayan 258 şahsa ve 8 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Kocaeli'nde gerçekleştirilen denetimlerde korona virüs tedbirlerine uymayan 258 şahsa ve 8 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Kocaeli'nde il genelinde Korona virüs salgının yayılmasını önlemeye yönelik yapılan denetimler devam ediyor. Bu kapsamda polis ekiplerince yapılan son denetim ve kontrollerde bin 292 iş yeri denetlenirken, 18 bin 408 şahıs sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 18 şahsa, maske takma kuralına uymayan 116 şahsa, sigara içme yasağına uymayan 34 şahsa, sokağa çıkma yasağına uymayan 90 şahsa ve tedbirlere uymayan 8 iş yerine idari para cezası kesildi.

Polis ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde bin 585 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde yapılan kimlik kontrollerinde ise çeşitli suçlardan aranan 58 şahıs yakalandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Pandemi kurallarına uymayan 60 kişiye 50 bin 444 TL ceza
Pandemi kurallarına uymayan 60 kişiye 50 bin 444 TL ceza
Pandemi kurallarına uymayan 45 kişiye 40 bin 500 TL ceza
Pandemi kurallarına uymayan 45 kişiye 40 bin 500 TL ceza
Kocaeli'de tedbirlere uymayan 213 kişiye ceza yağdı
Kocaeli'de tedbirlere uymayan 213 kişiye ceza yağdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Muhsin Fahrizade
Magazin Cem Yılmaz Pelin Karahan İbrahim Tatlıses Aras Bulut İynemli
Spor Sörloth Samatta Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız Kaza Türk Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli'nde pandemi kurallarına uymayan 258 kişiye ceza yağdı - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 10:41:44. #1.14#
title