Kocaeli'nde pandemi kurallarına uymayan 258 kişiye ceza yağdı

Kocaeli'nde gerçekleştirilen denetimlerde korona virüs tedbirlerine uymayan 258 şahsa ve 8 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Kocaeli'nde il genelinde Korona virüs salgının yayılmasını önlemeye yönelik yapılan denetimler devam ediyor. Bu kapsamda polis ekiplerince yapılan son denetim ve kontrollerde bin 292 iş yeri denetlenirken, 18 bin 408 şahıs sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 18 şahsa, maske takma kuralına uymayan 116 şahsa, sigara içme yasağına uymayan 34 şahsa, sokağa çıkma yasağına uymayan 90 şahsa ve tedbirlere uymayan 8 iş yerine idari para cezası kesildi.

Polis ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde bin 585 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde yapılan kimlik kontrollerinde ise çeşitli suçlardan aranan 58 şahıs yakalandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı