Kocaeli'nde ot basan leylek yuvasını belediye ekipleri temizledi
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Kocaeli'nde ot basan leylek yuvasını belediye ekipleri temizledi

Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım - Haberler | Güncel
Kocaeli'nde ot basan leylek yuvasını belediye ekipleri temizledi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otlar nedeniyle leyleklerin yerleşemediği yuvayı belediye ekipleri temizledi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otlar nedeniyle leyleklerin yerleşemediği yuvayı belediye ekipleri temizledi.

Ocaklar Mahallesi Hacıgazi mevkisinde direk üstünde bulunan leylek yuvasını otların sardığını fark eden vatandaşlar, belediyeden yardım istedi.

Harekete geçen Kandıra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merdivenli araç kullanarak yuvadaki ot ve diğer zararlıları temizledi.

Yuvanın kullanıma hazır hale getirilmesinin ardından leyleklerin gelmeye başladığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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