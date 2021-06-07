Kocaeli'nde metal işleme fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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Kocaeli'nde metal işleme fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nde metal işleme fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki metal işleme fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki metal işleme fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Pelitli Mahallesi Defne Sokak'taki metal işleme fabrikasının hava tankı üretim hattı havalandırma bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların haber vermesi üzerine müdahalede bulunan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Kaynak robotlarının zarar gördüğü fabrikada üretime bir süre ara verildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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