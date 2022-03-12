Kocaeli'nde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
AA - Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Kocaeli'nde kar yağışının etkisini artıracağını bildirdi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Kocaeli'nde kar yağışının etkisini artıracağını bildirdi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'nde kar yağışının gece saatlerine kadar etkisini artırarak yer yer 10-20 santimetre, kuzey ve yüksek kesimlerde 20 santimetre üzeri yağması bekleniyor.
Açıklamada, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
#Aybar kar fırtınasına karşı alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? #AybarKarFırtınası | #kargeldi | #karyağıyor | #kartatili— Haberler (@Haberler) March 11, 2022
AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel