Kocaeli'nde kuvvetli kar yağışı bekleniyor - Haberler

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Kocaeli'nde kuvvetli kar yağışı bekleniyor

AA - Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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Kocaeli'nde kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Kocaeli'nde kar yağışının etkisini artıracağını bildirdi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Kocaeli'nde kar yağışının etkisini artıracağını bildirdi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'nde kar yağışının gece saatlerine kadar etkisini artırarak yer yer 10-20 santimetre, kuzey ve yüksek kesimlerde 20 santimetre üzeri yağması bekleniyor.

Açıklamada, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel

Meteoroloji, Kocaeli, kar, Güncel, Haberler

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