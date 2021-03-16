Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye para cezası

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kafede yeni tip koronavirüsle mücadele (Kovid-19) kapsamında alınan tedbirleri ihlal eden 16 kişiye idari para cezası kesildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kafede yeni tip koronavirüsle mücadele (Kovid-19) kapsamında alınan tedbirleri ihlal eden 16 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün bir kafede salgın tedbirlerinin ihlal edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Yapılan denetimde, kafedeki 16 kişinin sosyal mesafeye uymadığı ve maske takmadığı belirlendi. Ayrıca, içeride taş ve iskambil oyunu oynandığı, nargile içilmesine müsaade edildiği de tespit edildi.

Polis ekiplerince, iş yeri sahibinin de aralarında olduğu 16 kişiye idari para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı