Kocaeli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 657 kişiye para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kocaeli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 657 kişiye para cezası

05.03.2021 00:37 | Son Güncelleme: 05.03.2021 00:41
Kocaeli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 657 kişiye para cezası

Kocaeli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 657 kişiye idari para cezası kesildi.

Kocaeli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 657 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 5501 iş yeri, 20 bin 200 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 262, yasaklanan yerlerde sigara içen 82, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 262, karantina ve koronavirüs tedbirlerine uymayan 37, ayakta yolcu kısıtlamasına uymayan 3 sürücü, sosyal mesafe kuralına uymayan 10 kişi ile 1 iş yeri sahibine para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 98 şüpheli yakalandı.

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde de 2500 aracın kontrolü sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

Haber Yorumları (1)
LANA KAVUR: En tehlikeli dar goruslulerin oldugu bir bolge, hic sasirmadim.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Fuat Oktay Cahit Özkan Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Hande Soral Hülya Avşar Bülent Ersoy Şeyma Subaşı
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 657 kişiye para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 01:02:12. #1.14#
title