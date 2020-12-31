Kocaeli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 303 kişiye para cezası
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Kocaeli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 303 kişiye para cezası

31.12.2020 01:39 | Son Güncelleme: 31.12.2020 01:43
Kocaeli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 303 kişiye para cezası

Kocaeli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 303 kişiye para cezası kesildi.

Kocaeli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 303 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, dün 1213 iş yeri denetlendi, 20 bin 696 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 7, maske takmayan 94, yasaklanan yerlerde sigara içen 42, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 150, sosyal mesafe kuralına uymayan 3, izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten ve tedbirlere uymayan 7 iş yeri sahibi olmak üzere toplam 303 kişiye idari para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 44 şüpheli yakalandı.

Öte yandan, salgının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirleri kapsamında ise 1567 araç denetlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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