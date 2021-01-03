Kocaeli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 224 kişiye para cezası
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Kocaeli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 224 kişiye para cezası

03.01.2021 01:11 | Son Güncelleme: 03.01.2021 01:11
Kocaeli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 224 kişiye para cezası

Kocaeli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 224 kişiye para cezası kesildi.

Kocaeli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 224 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik dün yürütülen çalışmalar kapsamında 787 iş yeri denetlendi, 10 bin 799 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 1, maske takma kuralına uymayan 39 kişi, sosyal mesafe kuralına uymayan 4 kişi, yasaklanan yerlerde sigara içen 9, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 169 kişi ile belirtilen çalışma saatleri dışında faaliyet gösteren 2 işletmenin sahibine para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 115 şüpheli yakalandı.

Salgının önlenmesine yönelik trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde ise 1240 aracın kontrolü sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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