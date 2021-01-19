Kocaeli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 178 kişiye para cezası
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Kocaeli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 178 kişiye para cezası

19.01.2021 09:29 | Son Güncelleme: 19.01.2021 09:32
Kocaeli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 178 kişiye para cezası

Kocaeli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 178 kişiye para cezası kesildi.

Kocaeli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 178 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 936 iş yeri denetlendi, 11 bin 462 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 65, yasaklanan yerlerde sigara içen 35, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 73, sosyal mesafe kuralına uymayan 2, karantina tedbirine uymayan 2 kişi ile izin verilen saatler dışında çalışan 1 iş yeri sahibine para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 152 şüpheli yakalandı.

Salgının önlenmesine yönelik trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde ise 1172 araç kontrol edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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