Kocaeli'nde koronavirüs tedbirlerine uymayan 68 kişi para cezasına çarptırıldı
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Kocaeli'nde koronavirüs tedbirlerine uymayan 68 kişi para cezasına çarptırıldı

Kocaeli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 68 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kocaeli'nde koronavirüs tedbirlerine uymayan 68 kişi para cezasına çarptırıldı
26.08.2020 01:15 | Son Güncelleme: 26.08.2020 01:18

Kocaeli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 68 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında 1332 iş yeri denetlenerek 17 bin 986 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 37, sosyal mesafe kuralına uymayan 5 ve maske takmayan 26 kişiye para cezası verildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 36 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA

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