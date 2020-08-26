Kocaeli'nde koronavirüs tedbirlerine uymayan 68 kişi para cezasına çarptırıldı
Kocaeli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 68 kişiye idari para cezası uygulandı.
26.08.2020 01:15 | Son Güncelleme: 26.08.2020 01:18
Kocaeli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 68 kişiye idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında 1332 iş yeri denetlenerek 17 bin 986 kişi kontrol edildi.
Denetimlerde karantina ihlali yapan 37, sosyal mesafe kuralına uymayan 5 ve maske takmayan 26 kişiye para cezası verildi.
Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 36 şüpheli yakalandı.
Kaynak: AA