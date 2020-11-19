İşçi servis minibüsü devrildi: 6 yaralı
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İşçi servis minibüsü devrildi: 6 yaralı

19.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 19.11.2020 01:35

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gebze - Şekerpınar kara yolunda İstanbul yönüne giden Mahmut G'nin kullandığı 41 P 5860 plakalı işçi servisi yapan minibüs, Güzeller OSB mevkisinde devrildi.

Yaklaşık 70 metre sürüklenen minibüsteki 5 işçi ile sürücü Mahmut G. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İşçi servis minibüsü devrildi: 6 yaralı
İşçi servis minibüsü devrildi: 6 yaralı
İşçi servis minibüsü devrildi: 6 yaralı
İşçi servis minibüsü devrildi: 6 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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