Kocaeli'nde hırsızlık yaptılar İstanbul'da yakalandılar



KOCAELİ'nde çeşitli iş yerlerinden inşaat malzemesi ve araç lastiği çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli İstanbul'da polisin takibi sonucu yakalandı.



İzmit'te bir inşaat firmasından yaklaşık 10 bin lira değerinde inşaat malzemeleri çalan ardından Darıca İlçesi'nde de bir otomobil lastiği satan bir firmadan 80 bin lira değerinde 200 adet araç lastiği çaldıkları iddia edilen 2 şüpheliyi polis işyerlerinin güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtlarından yola çıkarak takip altına aldı. Bu arada çaldıkları malzemeleri satan H.G(28), A.Y (61) polisin takibi sonucu İstanbul Kadıköy'de yakalandı.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri tamamlanan şüpheliler Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.