Kocaeli'nde gümrük kaçağı 157 kilo nargile tütünü ele geçirildi
15.02.2021 21:31 | Son Güncelleme: 15.02.2021 21:34
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde gümrük kaçağı 157 kilogram nargile tütününün ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde gümrük kaçağı 157 kilogram nargile tütününün ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin adresini belirledikleri iş yerine yaptıkları operasyonda 396 paket halinde 157 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız