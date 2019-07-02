''Kocaeli'nde gönüller yapıyoruz''

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Darıca Engelliler Derneği Başkanı Melek Arıkan, Çayırova Kızılay Derneği Başkanı Dr. Ali Öncü, Gebze Nakliyeciler ve Lojistikçiler Derneği Başkanı Bahattin Demircan ve Gebze Yörükler Derneği Başkanı Cemil Karateke ile beraberindeki heyet üyelerini makamında konuk etti. Tüm konuklarına nazik ziyaretleri ve sivil toplum kuruluşları olarak Kocaeliler için ürettikleri her proje için teşekkür eden Başkan Büyükakın, "Büyükşehir Belediyesi olarak Kocaeli'nde gönüller yapmak, halkımızla elele vererek hep birlikte insanımızı ve kentimizi yüceltmek için çalışıyoruz" dedi.

"SAYGI GÖSTERMEYE SAMİMİYETLE DEVAM EDECEĞİZ"

"Ulaşımdan sağlığa, eğitimden kültür sanata, engellilerden gençliğe her alanda ülkemizde örnek yeni projelere imza atacağız" diyen Başkan Büyükakın, "Sivil toplum kuruluşlarımızın kendilerine dert edindiği hizmet aşkını büyüterek yolumuza devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi, ülkemizde ve uluslararası alanda parmakla gösterilen bir kuruma ve hayata geçirdiği projelerle de insanına daha fazla dokunan bir yapıya dönüşmektedir. Bunda STK'larımızın büyük katkısı olduğunu da ifade etmek istiyorum. Ortak aklı uygulamaya ve her fikre duyduğumuz saygıyı göstermeye de samimiyetle devam edeceğiz" açıklaması yaptı.

"HALKIMIZIN GÜVENİNE LAYIK OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

"Bizlerin gayesi gücünü haktan ve halktan alan bu hizmet vazifesini en güzel şekilde yapmaktır" ifadelerini kullanan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Halkımızın güvenine layık olmaya çalışacağız. Bugün bize teslim edilen göreve bunun için getirildik. Allah gücümüzü, halkımızla olan birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın. Şunu da ifade etmem gerekir ki, bizler kahraman atalarımızın torunlarıyız. Ecdadımızdan ve milletimizden aldığımız güçle Kocaeli'nde geleceğe koşuyoruz. Günümüzün her türlü kötü akımlarından ailelerimizi koruyacak yeni bir yaklaşım modelini de değerlerimizle birlikte uygulayacağız" diyerek ifadelerini tamamladı. Büyükakın görüşmelerde, konuk STK'ların kente dönük fikir ve önerilerini almayı da ihmal etmedi.

Kaynak: Bültenler