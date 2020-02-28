Kocaeli'nde 'El Kaide' operasyonu: 8 gözaltı
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Kocaeli'nde 'El Kaide' operasyonu: 8 gözaltı

KOCAELİ'nde, terör örgütü El Kaide'ye bağlı HAD grubuna yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

28.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:52
Kocaeli'nde 'El Kaide' operasyonu: 8 gözaltı

'nde, terör örgütü El Kaide'ye bağlı HAD grubuna yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü El Kaide'ye bağlı HAD grubu mensuplarını takibe aldı. Kocaeli ve Karamürsel'de faaliyet gösterdiği, Suriye'ye örgüt elemanı aktardıkları belirlenen kişilere yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi, gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor. 


Kaynak: DHA

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