Son dakika haberi | Döviz bürosundan hırsızlık güvenlik kamerasında

Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir döviz bürosundaki hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir döviz bürosundaki hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, döviz bürosuna müşteri gibi gelen şüpheli, kasiyerin kafasını karıştırarak 3 bin doları alıp iş yerinden çıktı.

Kasada açık çıkması üzerine güvenlik kamerası görüntülerini izleyen yetkili, hırsızlığı fark ederek polise şikayetçi oldu.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, İran uyruklu olduğu anlaşılan şüpheli M.R'yi, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yakaladı.

Üzerinden çeşitli ülkelere ait para ve sahte kimlik ele geçirilen şüpheli, emniyete götürüldü.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, M.R'nin gittiği döviz bürosunda, kandırdığı kadın kasiyerin elindeki paralardan bir kısmını "tırnakçılık" yöntemiyle aldığı anlar yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı