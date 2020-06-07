Kocaeli'nde doğa yürüyüşünde kayalıklardan düşen doğasever kurtarıldı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yürüyüş yaptığı Ballıkayalar Kanyonu'nda kayalıklardan düşerek yaralanan doğasever kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yürüyüş yaptığı Ballıkayalar Kanyonu'nda kayalıklardan düşerek yaralanan doğasever kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yürüyüş amacıyla Türkiye'nin en önemli rotalarından biri olarak gösterilen 1,5 kilometre uzunluğundaki kanyona gelen doğasever Enis T, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen AKUT Kocaeli ve AFAD ekiplerince kurtarılan Enis T, sedyeye alınarak sağlık personeline teslim edildi.

Sağ ayağında kırık olduğu belirlenen Enis T, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA