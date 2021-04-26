Kocaeli'nde devrilen tırın şoförü yaralandı
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Kocaeli'nde devrilen tırın şoförü yaralandı

Kocaeli'nde devrilen tırın şoförü yaralandı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde devrilen tırın şoförü yaralandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde devrilen tırın şoförü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şekerpınar Mahallesi Çağrı Sokak'ta Aziz D. yönetimindeki 01 AZM 78 plakalı tır, devrildi.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince tırdan çıkartılarak Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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