Kocaeli'nde deri üzerine yazılmış İncil ele geçirildi

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde jandarmanın bir otomobilde yaptığı aramada, deri üzerine yazılmış İncil ele geçirildi.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde jandarmanın bir otomobilde yaptığı aramada, deri üzerine yazılmış İncil ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskihisar Feribot İskelesi'ne giriş yapılan alanda yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdu. Araçta yapılan aramada, torpido gözüne gizlenmiş deri üzerine yazılmış İncil ele geçirildi. Araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ