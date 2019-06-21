Kocaeli'nde D-100 Karayolu ulaşıma kapandı (1)
Sakarya karayolu, şiddetli yağış sonrası sel suları ve sürüklediği çamur nedeniyle Kartepe ilçesi Eşme Mahallesi mevkiinde ulaşıma kapandı.
KOCAELİ- Sakarya karayolu, şiddetli yağış sonrası sel suları ve sürüklediği çamur nedeniyle Kartepe ilçesi Eşme Mahallesi mevkiinde ulaşıma kapandı. Yolda, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Kocaeli'de öğleden sonra aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kocaeli-Sakarya D-100 karayolunun, Eşme mevkisi sel sularıyla doldu, çamurla kaplandı. Araçlar yolda kaldı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sel suları, Eşme'de bulunan vahşi depolama alanındaki çöpler de Sapanca Gölü'ne indi
Kaynak: DHA
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