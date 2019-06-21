Kocaeli'nde D-100 Karayolu ulaşıma açıldı (2)



YOL ULAŞIMA AÇILDI

Kocaeli ile Sakarya arasında ulaşımın sağlandığı, Kartepe ilçesine bağlı Eşme Mahallesi mevkiinde şiddetli yağış nedeniyle kapanan D-100 karayolu, sel sularının kendiliğinden çekilmesiyle yaklaşık 1 saat sonra yeniden çift yönlü ulaşıma açıldı. Karayolunda trafik, kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Aniden yağışın bastırmasıyla trafiğin kitlendiğini söyleyen Kenan Şimşek "Öğleden sonra yağmur aniden başlayınca trafik kilitlendi. Yollar suyla doldu. Ağaçlar geldi karayoluna. Araçlar ilerleyemedi. Ben Sakarya tarafından geliyordum. Buraya geldiğimde alt geçitten geçmeye çalıştım ama suyla dolduğu için geçemedim. Su çok yüksek olunca geriye çıktım. Gidip daha ileride bulunan ışıklarda geldim. Yaklaşık 2 saat trafikte kaldım" dedi.

Eşme Mahallesi sakinleriden Necmi Öztürk ise, "15-20 dakika durmadan yağmur yağdı. Daha önce de bir kez yağmur yağmıştı ve bu yağış daha şiddetliydi. Korkup apar topar gelip kendimizi eve attık. Resmen bir afet yaşadık. Allahtan cana bir şey olmadı. D-100 Karayolu kapandı ve trafik durdu" dedi.



Kaynak: DHA