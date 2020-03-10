Kocaeli'nde cip, otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Kandıra, Kocaeli, İzmit, Güncel

Kocaeli'nde cip, otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, savrulan otomobile, arkadan gelen cip çarptı.

10.03.2020 13:23 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:23
Kocaeli'nde cip, otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, savrulan otomobile, arkadan gelen cip çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, İzmit- Kandıra yolu Kocaeli F Tipi Cezaevi mevkisinde meydana geldi. İzmit yönüne giden Adem Açar'ın (51) kullandığı 41 LC 671 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, savruldu. Bu sırada Kerami Duymuş yönetimindeki 41 ADK 990 plakalı cip, otomobile çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Adem Açar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cip sürücüsü Kerami Duymuş ise ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Adem Açar'ın cansız bedeni ise jandarma ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasının ardından otopsi için morga götürüldü. 

Öte yandan kaza yerine gelen Kerami Duymuş'un yakınları, sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle yol üzerinde trafik, bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Manşet

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