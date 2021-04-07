Kocaeli'nde beyaz önlük giyen sağlık çalışanlarından Kovid-19'a karşı farkındalık yürüyüşü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'nde beyaz önlük giyen sağlık çalışanlarından Kovid-19'a karşı farkındalık yürüyüşü

Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel
Kocaeli'nde beyaz önlük giyen sağlık çalışanlarından Kovid-19'a karşı farkındalık yürüyüşü

"Çok yüksek riskli" kategorideki Kocaeli'nde beyaz önlüklerini giyerek sokağa çıkan sağlık çalışanları, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yürüdü.

"Çok yüksek riskli" kategorideki Kocaeli'nde beyaz önlüklerini giyerek sokağa çıkan sağlık çalışanları, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yürüdü.

İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ve beraberindeki sağlık çalışanları, ellerindeki afişlerle bilgilendirmede bulunmak için Kocaeli Valiliğinden başlayarak Yürüyüş Yolu'na kadar yürüdü.

Güzergahtaki esnaf ile vatandaşlarla görüşen Pehlevan ve sağlık çalışanları, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Pehlevan, programın ardından yaptığı açıklamada, koronavirüsle amansız mücadele içerisinde olduklarını belirterek, maalesef son günlerde vaka sayılarında ülke genelinde olduğu gibi Kocaeli'de de bir artış olduğunu söyledi.

Bu yüzden maske, mesafe ve hijyene daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Pehlevan, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede her zaman sahadayız ama bu kez farklı bir etkinliğe imza atmak istedik. Esnafımızın, vatandaşımızın halini hatırını sorup gerekli uyarılarda bulunarak, onların da fikirlerini almak istedik. Kalabalık ortamlara mümkün oldukça girmemek gerekiyor. Etkinliklerden, taziyelerden, düğünlerden kesinlikle kaçınılmalı. Aşı sırası gelen vatandaşların aşılarını yaptırması gerekiyor. Bizler sağlık orduları olarak her zaman göreve hazırız ama vatandaşımızın sağlıklı olmasını istiyoruz. Bu sadece sağlık personelinin mücadelesiyle kazanılacak bir savaş değil. Birlikte mücadele verdiğimiz takdirde zaten vaka sayıları düşecek ve sağlıklı günlere geri döneceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Dilan Çıtak Hande Erçel Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kocaeli'nde beyaz önlük giyen sağlık çalışanlarından Kovid-19'a karşı farkındalık yürüyüşü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 16:41:57. #1.14#
title