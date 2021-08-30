7 işçinin yaralandığı kaza anı kamerada
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7 işçinin yaralandığı kaza anı kamerada

Demirören Haber Ajansı / Nabi Yazıcı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde işçi servisi bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde işçi servisi bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. 7 işçinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Körfez ilçesine Barbaros Mahallesi yakınları D-100 karayolunda geçen gece 01.00 sıralarında İsmail Pamuk yönetimindeki 41 P 6039 plakalı işçi servisi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı, görüntülerde seyir halindeki işçi servisinin bariyere çarptıktan sonra bir anda yol ortasına devrildiği görülüyor. 


7 işçinin yaralandığı kaza anı kamerada
7 işçinin yaralandığı kaza anı kamerada
7 işçinin yaralandığı kaza anı kamerada
7 işçinin yaralandığı kaza anı kamerada
7 işçinin yaralandığı kaza anı kamerada
7 işçinin yaralandığı kaza anı kamerada
7 işçinin yaralandığı kaza anı kamerada
7 işçinin yaralandığı kaza anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi Yazıcı

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