Kocaeli'nde 31 adet ecstasy ele geçirildi
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kocaeli'nde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapmış olduğu operasyonlar çerçevesinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Bu kapsamda son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonunda 8 gram esrar, 95 gram skunk, 65 gram sentetik kannabinoid, 31 adet ecstasy, 36 gram metamfetamin, 6 adet sentetik ecza ve 51 adet kök Kenevir bitkisi ele geçirildi. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
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