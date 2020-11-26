Kocaeli'nde 200 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Kocaeli'nde 200 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

26.11.2020 19:43 | Son Güncelleme: 26.11.2020 19:46
Kocaeli'nde 200 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Kasım'da ilçedeki bir evden 200 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, Derince ilçesinde düzenledikleri operasyonda şüpheliler A.D. ve P.D'yi yakaladı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Korona verilerinde vahim artış! Vefatlar rekor kırdı, 29 bin 132 vaka var
Korona verilerinde vahim artış! Vefatlar rekor kırdı, 29 bin 132 vaka var
Tartışmalı koronavirüs aşısıyla ilgili bomba itiraf: Çalışmalarda hata yaptık
Tartışmalı koronavirüs aşısıyla ilgili bomba itiraf: Çalışmalarda hata yaptık
Yuhalama seslerini duyunca jet hızıyla dışarı çıktı: Hanginiz yuhaladı?
Yuhalama seslerini duyunca jet hızıyla dışarı çıktı: Hanginiz yuhaladı?

Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan birinin 8 diğerinin 23 suç kaydı olan şüphelilerin, çaldıkları ziynet eşyalarının bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

İlgili Haberler

100 bin liralık kereste çaldığı iddia edilen 4 kişi yakalandı
100 bin liralık kereste çaldığı iddia edilen 4 kişi yakalandı
Otomobilden 1 milyon 200 bin TL'lik hırsızlığın 3 şüphelisi yakalandı (2)
Otomobilden 1 milyon 200 bin TL'lik hırsızlığın 3 şüphelisi yakalandı (2)
KAHRAMANMARAŞ - Yaşlı çiftin ziynet eşya ve parasını çalan 2 kişi yakalandı
KAHRAMANMARAŞ - Yaşlı çiftin ziynet eşya ve parasını çalan 2 kişi yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ İlham Aliyev Osman Kavala Meral Akşener Abdülhamit Gül
Magazin Şevval Sam Deniz Seki Demet Akbağ Funda Eryiğit
Spor Samatta Ozan Tufan Erol Bulut Robert Prosinecki Christian Luyindama
Tüm Haberler Kasım Antalya Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli'nde 200 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 19:47:31. #1.14#
title