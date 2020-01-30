: Kocaeli 'millow' ile arama yapıldı, 18 kilo esrar ele geçirildi

30.01.2020 11:52 | Son Güncelleme: 30.01.2020 11:54

'Millow' ile arama yapıldı, 18 kilo esrar ele geçirildi

KOCAELİ'de, TEM Otoyolu'nda durdurulan otomobilde narkotik dedektör köpek 'Millow' ile yapılan aramada aracın yakıt deposunun içerisindeki 18 kilo esrar ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametine gitmekte olan bir otomobili takibe aldı. Otomobil, TEM Otoyolu Gültepe mevkiinde durduruldu. Polis, narkotik dedektör köpeği 'Millow' ile arama yaptı. 'Millow' aracın yakıt deposunun bulunduğu yerde tepki verdi. Aracın yakıt deposunun içerisine konulan 42 paket halinde 18 kilo esrar ele geçirildi. Suriye uyruklu M.E.S. ve M.A. ile Türk vatandaşı S.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 3 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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