KOCAELİ Metro inşaatında üzerine demir düşen işçi öldü
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KOCAELİ Metro inşaatında üzerine demir düşen işçi öldü

Metro inşaatında üzerine demir düşen işçi öldüKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, metro inşaatında çalışan Hasan Aydın, vinçle indirilen demirlerin üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

23.06.2020 12:37 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:12

Metro inşaatında üzerine demir düşen işçi öldü

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, metro inşaatında çalışan Hasan Aydın, vinçle indirilen demirlerin üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay öğle saatlerinde, Gebze Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde bulunan metro inşaatında meydana geldi. İnşaat demirlerinin vinçle metro inşaatı alanına indirildiği sırada halattan kurtulan demirler Hasan Aydın isimli işçinin üzerine düştü. Hasan Aydın'ın demirlerin altında kaldığını gören işçiler 112 Acile haber verdi. 112 Acil ekibinin tüm müdahalelerine rağmen Hasan Aydın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay yerinde incelemede bulunulurken, soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ Metro inşaatında üzerine demir düşen işçi öldü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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