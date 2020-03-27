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Anadolu Lisesi, Kocaeli, İzmit, Güncel

KOCAELİ Meslek lisesinde 100 tondan fazla dezenfektan üretildi-Yeniden

KOCAELİ Meslek lisesinde 100 tondan fazla dezenfektan üretildiİZMİT Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kimya bölümü öğretmen ve öğrencileri, koronavirüsten korunma amacıyla dezenfektan üretimi yapıyor.

27.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:56
KOCAELİ Meslek lisesinde 100 tondan fazla dezenfektan üretildi-Yeniden

KOCAELİ Meslek lisesinde 100 tondan fazla dezenfektan üretildi

İZMİT Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kimya bölümü öğretmen ve öğrencileri, koronavirüsten korunma amacıyla dezenfektan üretimi yapıyor. 100 tondan fazla üretilen dezenfektan kamu kurumlarına dağıtılıyor. İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya bölümü öğrencileri, okul bünyesindeki atölyede koronavirüse karşı özel dezenfektan solüsyonu üretiyor. Koronavirüs nedeniyle eğitime geçici bir süre ara verilmesine rağmen kimya bölümünde eğitim gören 25 öğrenci ve 14 öğretmen, dezenfektan solüsyonu üretmeye devam ediyor. Okulda günde 10 ton dezenfektan üretiliyor. Üretilen dezenfektanlar Kocaeli'deki kamu kurum ve kuruluşları ile sipariş üzerine özel kuruluşlara ve site yönetimlerine gönderiliyor. Okulun kimya atölyesinde dezenfektan solüsyonunun yanı sıra sıvı el sabunu, çamaşır suyu, cam temizleyici, genel yüzey temizleyici, yağ çözücü, köpük sabun ve bulaşık deterjanı üretimi de yapılabiliyor.

"GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTEMİZ 10 TON" Yapılan üretimi anlatan İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Aktaş, "Burada evsel ve endüstriyel nitelikteki temizlik ürünlerinin imalatını gerçekleştiriyoruz. Öğrenci ve öğretmenlerimiz burada imalat yapıyorlar. Burada gerekli formülasyon çalışmalarının ardından ilgili ham madde teminlerini gerçekleştirdik ve seri bir şekilde de imalatı gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz fedakar bir şekilde burada çalışıyorlar. Son dönemlerdeki, özellikle bu koronavirüs döneminde, milli bir görev olarak bizler dezenfektan solüsyonunun üretimine ağırlık verdik. Çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Burada sipariş üzerine çalışıyoruz. Bizlere kamu kurum ve kuruluşları, okullar, hastaneler, emniyet, gençlik ve spor müdürlüğüne bağlı yurtlar ve site yönetimlerinden siparişler geliyor. Bunları toparladıktan sonra imalatı gerçekleştirerek teslimatlarını yapıyoruz. Günlük üretim kapasitemiz 10 ton." dedi.

"100 TONUN ÜZERİNDE DEZENFEKTAN İMAL ETTİK"

Dezenfektan solüsyonu üretimine ağırlık verdiklerini söyleyen Aktaş, "Evsel ve endüstriyel niteliklerdeki temizlik ürünlerini üretebiliyoruz. Koronavirüse karşı dezenfektan solüsyonundan ise şu an itibariyle 100 tonun üzerinde imal etmiş bulunuyoruz. Sipariş geldiğinde bizler gece ve gündüz farklı vardiyalar halinde, öğrenci gruplarımızla birlikte burada imalatımızı gerçekleştirebiliyoruz. Burada toplam 25 öğrencimiz ile 14 öğretmenimiz görev yapıyor. 10 farklı vardiya grubumuz var. Öğrencilerimiz dinlenerek öğretmenleri ile birlikte burada çalışıyorlar. Siparişlere göre de burada planlama yapılıyor. Bizim zaten patentini aldığımız İSOKİM markamız var. Bu markanın altında ürünlerimizin imalatını gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

KOCAELİ Meslek lisesinde 100 tondan fazla dezenfektan üretildi-Yeniden

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

KOCAELİ Meslek lisesinde 100 tondan fazla dezenfektan üretildi-Yeniden

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