Kocaeli merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama
Kocaeli ve İstanbul'da uyuşturucu madde ticareti ve sokak satıcılığı yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
Kocaeli ve İstanbul'da uyuşturucu madde ticareti ve sokak satıcılığı yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kocaeli ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı.
Aramalarda, 28 kilo 660 gram toz esrar, 4 bin 805 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ve 3 sikke ele geçirildi.
Ekiplerce kent genelinde sokak satıcısı olduğu belirlenen 6 şüpheli daha gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan zanlıların uyuşturucuyu süt paketlerine sakladıkları belirtildi.