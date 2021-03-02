Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
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Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

02.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:33
Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Kocaeli merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 15 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, silah kaçakçılığının men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Kocaeli'nin yanı sıra İstanbul ve Sakarya'da 15 şüphelinin yakalanması için 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kurusıkı tabancaların namlularının değiştirilerek ruhsatsız tabancaya çevrildiği imalathanede 19 ruhsatsız tabanca, 4 kalem ve anahtarlık görünümlü ruhsatsız tabanca, 40 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 249 tabanca fişeği, 12 bin 687 kurusıkı fişeği, 5 bin 999 tüfek fişeği, 64 tabanca şarjörü, 374 tabanca namlusu, 76 tabanca icra yayı, 2 tabanca sürgüsü, 2 tabanca horoz tertibatı, 18 yiv-set çekme metali, matkap, matkap ucu ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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